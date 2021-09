Vittoria Minella: la punta di Roccadaspide approda in Serie C

Nuova esperienza alle porte per Vittoria Minella, calciatrice originaria di Roccadaspide che negli ultimi anni aveva legato il suo nome a quello della Salernitana. La classe ’97 infatti è stata annunciata tra le file della Mediterranea Soccer, formazione femminile di Siano presieduta da Stefano Bisogno.

Vittoria Minella: nuovo acquisto per la Mediterranea Soccer

Nel secondo week-end di ottobre partirà la Serie C femminile di calcio ad 11. Tre i gironi presenti con le squadre del Sud inserite nel girone C di terza serie. Tra queste presente la Mediterranea Soccer, unica squadra salernitana capeggiata dall’ex dirigente dell’Agropoli. Sulla panchina della Mediterranea Soccer il tecnico Valentina De Risi, tecnico con esperienze anche In Serie B e A2, mentre il capitano sarà Giulia Olivieri, punta con trascorsi in Serie A con Bari e Roma. Nella mattinata l’annuncio dell’approdo con l’undici di Siano, che domenica giocherà in Coppa Italia contro le partenopee dell’Independent, proprio dell’attaccante Vittoria Minella.

Per la giocatrice di Roccadaspide doppia esperienza in Seire B

Vittoria Minella non ha vestito solo la casacca della Salernitana in Eccellenza. Per la punta in carriera anche un passato in Serie B: per la giocatrice di Roccadaspide trascorsi infatti con il Real Marsico, squadra lucana, e l’Oristano, team sardo.