Ripristino limite ad 80 km/h sulla Cilentana: domani caso in Tribunale

AGROPOLI. Una lunga intervista all’avv. Giuseppe Russo, presidente dell’associazione “Noi Consumatori”. Il legale è da anni impegnato in alcune delle più importanti battaglie in favore dei cittadini, vessati da slot machine travestite da autovelox, nel nome di una sicurezza stradale che ha tutto il sapore di soldi facili per le varie amministrazioni.

L’ultima battaglia è il ripristino del limite degli 80 chilometri orari nel tratto della Cilentana tra le uscite di Agropoli Nord e Agropoli Sud.

L’avvocato Russo ha portato in giudizio l’ANAS e domani, 22 settembre, si terrà l’udienza. Alla vigilia della discussione del caso parliamo con il presidente dell’associazione “Noi Consumatori”