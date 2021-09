Ancora incendi: Cilento e Vallo di Diano continuano a bruciare

TEGGIANO. Nonostante l’estate volga al termine i piromani continuano nella loro azione criminale, appiccando incendi che stanno distruggendo vaste aree di territorio. Gli ultimi casi si sono registrati a Teggiano e tra Laureana, Agropoli e Castellabate.

Nel primo caso un incendio si è diffuso nella serata in un’area agricola del Comune. Immediato l’intervento dei caschi rossi del distaccamento di Sala Consilina che hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle lingue di fuoco che avvolgevano la zona, poco distante anche da alcune strutture.

Nel comprensorio cilentano vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e volontari di Protezione Civile sono intervenuti in contrada Cerrine, una zona al confine tra il comune agropolese, Castellabate e Laureana Cilento. Anche in questo caso complesse le operazioni di spegnimento.

Sulle origini dei roghi si indaga: difficile, però, pensare a casi di autocombustione.