Impianto acque meteoriche, ok ad intervieni a Stio

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Natalino Barbato, ha dato il via libera ” Adeguamento impianto ricettivo delle acque meteoriche negli abitati del Comune”, nell’importo generale complessivo di € 12.815,00.

L’Ente ha utilizzato il contributo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 per interventi alle infrastrutture sociali (manutenzione straordinaria su scuole, edilizia sanitaria, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale). Il decreto assegna al comune di Stio un contributo di euro 12.815,00 per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022-2023; in particolare i fondi verranno destinati per lavori all’adeguamento dell’impianto ricettivo delle acque meteoriche negli abitati del Comune.

La legge 27 dicembre 2019 assegnava, difatti, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.