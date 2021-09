Campagna elettorale e polemiche: “Vallo non merita questo”

VALLO DELLA LUCANIA. Si surriscalda il clima della campagna elettorale a Vallo della Lucania. A meno di due settimane dalle elezioni, il gruppo “Ripartiamo Insieme” con candidato sindaco Antonio Sansone, punta il dito contro la compagine avversaria, guidata da Marcello Ametrano.

«Abbiamo presentato i 12 candidati della nostra lista ed il nostro candidato Sindaco a Vallo e nelle tre frazioni. Sembra, però, che in questa competizione elettorale ci sia una sola lista in campo – osservano da “Ripartiamo insieme – Il competitor, infatti, pare l’Istituzione comunale, nelle sue rappresentanze apicali (in bella mostra nelle foto scattate nella sede elettorale altrui), ma anche in alcune sue articolazioni organiche.

Siamo candidati – di fatto – contro un dirigente comunale che, in spregio di tutti gli obblighi normativi, fa campagna elettorale”.

“Volevamo confrontarci su politica e programmi ed invece affrontiamo i sommergibili, che vogliono una Vallo della Lucania a loro immagine e somiglianza”, prosegue la nota che annuncia controlli e segnalazioni alle autorità per “le improvvise elargizioni dell’ultimo periodo, i buoni spesa, i pacchi alimentari e la convocazione di cittadini (italiani e stranieri) negli uffici comunali”

“Ad una campagna elettorale di questo tipo diciamo basta! – concludono da Ripartiamo Insieme – Vallo della Lucania non merita questo. Noi non lo consentiremo ed abbiamo il dovere di fare tutto quanto normativamente previsto per fermare tutto ciò”.