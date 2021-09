Agropoli, multe ai fedeli: parroco interrompe l’omelia

AGROPOLI. Multe alle auto dei fedeli parcheggiate nei pressi della Chiesa, il parroco costretto ad interrompere l’omelia. E’ accaduto domenica pomeriggio presso la chiesetta di San Francesco.

Multe ai fedeli: il caso

A causa dell’assenza di adeguate aree di sosta, chi si reca a messa è costretto a parcheggiare lungo la strada provinciale che collega il porto con Trentova. Ciò determina un restringimento della carreggiata che ieri avrebbe addirittura impedito la corretta circolazione del traffico.

Quando gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli sono giunti sul posto hanno fischiato per richiamare i proprietari delle auto. Ciò ha attirato l’attenzione dei fedeli creando momenti di confusione all’interno della Chiesa.

Le polemiche

Il parroco don Carlo Pisani ha così fermato le celebrazioni e si è recato all’esterno insieme ad alcuni fedeli per provare a capire cosa fosse successo. «Abbiamo invitato i proprietari delle auto a spostare le vetture e a parcheggiarle in una zona più consona, ma alcuni di loro nonostante i richiami non hanno voluto farlo», fanno sapere dal comando. Ecco, quindi, che sono scattate le multe.

Ciò ha provocato momenti di tensione ma alla fine la calma è stata ristabilita e la messa ha potuto riprendere anche se qualcuno, infastidito per l’accaduto, ha scelto di andare via.

Non sono mancati malumori tra i multati e gli altri parrocchiani. «Si tratta soltanto di un’ora, dalle 18 alle 19, potrebbero chiudere un occhio considerato che non ci sono parcheggi altrove e bisogna necessariamente parcheggiare lungo la strada», dice uno dei fedeli presenti alla messa.