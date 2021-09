“Collaboratore volontario” al comune di Corleto Monforte

Il Comune di Corleto Monforte, guidato dal Sindaco Antonio Sicilia, in attesa di una nuova assunzione a tempo indeterminato, sta utilizzando in via temporanea, per dodici ore settimanali, un dipendente del Comune di Roscigno.

Questa decisione si muove sia nell’ottica di consentire il cosiddetto “ricambio generazionale” nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dall’altro di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche di coloro che hanno più esperienza nel settore, al fine di garantire un maggior servizio al cittadino.

Inoltre, si assicura un periodo di affiancamento a personale di nuova assunzione per garantire un trasferimento di competenze.

Vista la carenza di personale all’interno dell’Ente e le difficoltà nel poter disporre adeguate sostituzioni dei dipendenti collocati a riposo, il Comune di Corleto Monforte intende acquisire la collaborazione di un “collaboratore volontario” a titolo, quindi, completamente gratuito, senza alcuna osservanza dell’orario d’ufficio.

Eseguirà prestazioni contrattuali nell’ambito di un rapporto improntato su criteri di collaboratore con il personale operante all’interno del Comune. L’incarico terminerà il 6-8-2022.