Escursionista si ferisce sul sentiero del Pazzallo: salvata

CAMEROTA. Attimi di paura nella mattinata di ieri a Marina di Camerota. Un’escursionista si è ferita mentre percorreva il sentiero del Pozzallo ed è stato necessario rintracciarla, raggiungerla e trasportarla in ospedale poiché impossibilitata a riprendere il cammino.

Escursionista ferita: i soccorsi

E’ accaduto intorno alle 11. La donna, 61 anni, stava facendo trekking, era a poche centinaia di metri dalla suggestiva spiaggia del Pozzallo quando è caduta e si è ferita.

Alcuni operatori turistici hanno fatto scattare i soccorsi. Immediato sul posto l’intervento della guardia costiera con i sanitari del 118.

I soccorritori hanno raggiunto la spiaggia via mare, hanno percorso a ritroso il sentiero e hanno soccorso la donna che è stata poi fatta salire sul gommone e da qui trasportata in porto dove un’ambulanza l’ha trasferita in ospedale.

La guardia costiera era già stata impegnata la notte scorsa in un altro intervento di soccorso per un uomo uscito in canoa che non aveva dato più sue notizie.

Le ricerche, durate tutta la notte, si sono concluse soltanto in mattinata quando il 47enne è stato ritrovato nei pressi della spiaggia di Cala Bianca.