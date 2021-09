Drammatico incidente a Castellabate: morto 15enne

Drammatico incidente stradale tra un’auto e un motorino nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Via del Mare. È accaduto in contrada Buonanotte, a Castellabate. Ad avere la peggio un 15enne del posto T.G., che viaggiava sullo scooter, colpito frontalmente da un’auto guidata da un anziano di Montecorice. Il giovane è stato sbalzato via per diversi metri.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 giunti sul posto per prestare le prime cure al giovane e trasferirlo presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

I medici avevano dovuto amputargli due arti ma le sue condizioni erano critiche e il 15enne non ha retto ai gravi traumi riportati.

Sul posto anche gli agenti della Municipale e i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate per ricostruire la dinamica del sinistro.

Lievi ferite per la persona alla guida dell’auto.

G.T. frequentava il liceo “Gatto” di Agropoli. La notizia del suo decesso si è diffusa subito nelle due comunità sconvolte dal lutto.