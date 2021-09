Agropoli, bimbi contesi: la versione della madre

AGROPOLI. Si reca davanti alla scuola con palloncini e striscioni per manifestare il suo affetto verso i figli che non ha la possibilità da vedere.

L’uomo è stato definito “padre coraggio” ma la ex moglie e madre dei bambini, da un’altra versione dei fatti.

Queste le parole della madre dei bambini

“Le circostanze sostenute dal mio ex coniuge sono totalmente inventate e puntualmente sconfessate nelle aule dei tribunali – spiega la donna.

La verità sull’esercizio del diritto di visita che assume negato da “forze e volontà sovraumane” e dalla sottoscritta, è stato in realtà compromesso solo e soltanto dai suoi comportamenti nei confronti della sottoscritta e di minori; come documentato nei giudizi pendenti e come dimostra quest’ultima “performance” che ha inscenato, incurante della riservatezza, del pudore e amor proprio dei figli adolescenti e che, in quanto tali sono scienti e volitivi”

In merito a tale comportamento la madre dei bambini precisa: “E’ chiaro che ogni comportamento delittuoso sarà perseguito nelle dovute sedi, ed ho già conferito mandato al mio legale di fiducia”.