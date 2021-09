Rofrano: ok a lavori di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la Sp18

ROFRANO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Nicola Cammarano, intende continuare l’opera di salvaguardia dell’incolumità pubblica già avviata con interventi su diverse aree del centro abitato e dell’intero territorio comunale.

Il progetto garantirà la sicurezza dei luoghi

Tra le priorità dell’Amministrazione c’è la messa in sicurezza della parte meridionale del monte “La Raia del Pedale” in località “La Rupe”, dove il costone roccioso, che sovrasta la S.P. 18, interessato da continue cadute di massi, determina pericolo per la sicurezza e l’incolumità, con ovviamente conseguenti e frequenti chiusure al traffico della strada provinciale.

Le spese per gli interventi

I Comuni fino a 5.000 abitanti non possono chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di € 1.000.000.

L’intervento relativo ai lavori di consolidamento del costone roccioso, avrà un totale di € 999.807,96.