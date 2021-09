Messa in sicurezza del territorio: Capaccio Paestum programma interventi

CAPACCIO PAESTUM. Un progetto per la messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta l’abitato, nei pressi della Madonna del Granato. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di sfruttare le risorse della Regione Campania. Pertanto è stato approvato un progetto per 750mila euro che rappresenta soltanto un primo stralcio dell’opera, prepedeutico ad intervenire sul lato est. Sarà poi necessario un nuovo intervento per l’area opposta.

Messa in sicurezza del costone roccioso: il progetto

Il progetto prevede l’installazione di barriere paramassi e di una rete corticale. Per poter eseguire i lavori è stato necessario anche chiedere il via libera al Parco considerato che l’area interessata ricade nelle zone A2 e B1.

Ciò in quanto i lavori prevedono, tra l’altro, una modifica dei luoghi e una alterazione della vegeazione.

L’obiettivo non è solo quello di garantire la sicurezza delle abitazioni ivi presenti, ma anche la sicurezza della SP13, spesso interessata da fenomeni di crollo massi.