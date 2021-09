Campora: ok alla messa in sicurezza di strade varie

Il Comune di Campora, guidato dal sindaco Antonio Morrone, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza di strade varie”, per l’importo complessivo di 81.300,81 euro.

L’Ente con il decreto-legge 30 aprile 2019 ha ricevuto un finanziamento di € 81.300,81; l’amministrazione Comunale con tali fondi intende finanziare i lavori di messa in sicurezza di strade varie.

Ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti viene assegnato per il corrente anno, un contributo di € 81.300,81 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di: scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche.