Ancora incendi in Cilento: fiamme alle Saline

CENTOLA. La stagione estiva volge al termine ma i piromani continuano nella loro opera di devastazione del territorio. L’ultimo rogo è divampato nella giornata di ieri in località Saline, tra Palinuro e Caprioli. Le fiamme, si sono diffuse in in una zona prossima alla strada, a pochi passi dal mare.

Incendio alle Saline

A fuoco delle sterpaglie. Per fortuna il rogo è stato prontamente spento dagli uomini della Protezione Civile accorsi sul posto. La loro azione ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale di Centola.

Il comune cilentano questa estate è stato già interessato da altri roghi, così come la vicina Camerota. Le fiamme hanno rischiato di danneggiare aree di notevole bellezza naturalistica.