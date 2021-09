Serre: viabilità ed efficientamento energetico nei programmi del Comune

SERRE. Viabilità ed efficientamento energetico nei programmi dell’amministrazione di Serre, retta dal sindaco Franco Mennella. L’Ente ha richiamato una progettazione del 2016, per ciò che concerne il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione. Previsto l’investimento di 300.000 euro. Di questa spesa 229.000 sono destinati alla fase esecutiva dei lavori.

Nei piani dell’amministrazione Mennella ci sono anche i lavori di risanamento di via Fontana della Noce: in questo caso il quadro economico di spesa è fissato in 402.000 euro.

Di questa somma 281.964,80 euro sono destinati alla fase esecutiva, ciò che rimane è a disposizione dell’amministrazione per le spese tecniche e generali ed il pagamento dell’Iva.

I fondi in questi caso provengono da un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2007 dal Ministero dell’Ambiente, dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, dalla Regione, dalla Provincia e dal Consorzio di Bacino SA/2.

Un progetto che fu rinviato a causa dell’assenza, negli anni scorsi di adeguate professionalità tecniche all’interno della macchina comunale delegate a queste attività di coordinamento.