Fissata la data per il Salone dell’edilizia digitale 2022

La digitalizzazione del mondo edile

E’ ufficiale: il Salone dell’edilizia digitale avrà luogo in provincia di Caserta (San Marco Evangelista) in data 27 Maggio 2022. La fiera dell’edilizia si svolgerà in tre giorni, dal 27 al 29 Maggio e avrà l’ambizioso obiettivo di rilanciare l’edilizia e le infrastrutture connesse al territorio.

Di sicuro un evento cruciale per le tante imprese edili del centro sud nell’ottica di uno sviluppo non solo a livello tecnico ed edilizio ma anche e soprattutto a livello digitale, in un mercato che ancora tarda ad affacciarsi con decisione in questo mondo.

Gli obiettivi della manifestazione

In un momento storico in cui il settore digitale è al centro di una nuova consapevolezza, sia in ambito sociale che nel mondo del lavoro, il SED (Salone Edilizia Digitale) è un’importante occasione per gli operatori dell’edilizia leggera di acquisire nuove competenze in ambito digitale.

Oltre al momento di formazione digitale, gli altri obiettivi principali della rassegna made in Caserta sono creare importanti occasioni di business e di networking per gli addetti ai lavori. Mai come oggi la situazione economica delle imprese del settore richiede nuove chance di lavoro e la possibilità di collaborazione tra gli operatori più intraprendenti.

Un ottimo modo per aumentare la visibilità e il raggio d’azione della propria attività imprenditoriale, incrementando in maniera consistente il numero di potenziali clienti con cui entrare in contatto: una vera e propria boccata d’ossigeno per le imprese edili.

Cosa vedere al SED 2022: i settori espositivi

La fiera interamente dedicata al settore dell’edilizia sarà suddivisa in tre settori, ognuno dei quali incentrato su una specifica tematica.

Il primo settore espositivo è dedicato alla Digitalizzazione, tema centrale della manifestazione, in cui verranno mostrate le ultime novità in tema di software per ingegneria e architettura e, più in generale, gli ultimi aggiornamenti in ambito digital.

Il secondo settore invece riguarderà i materiali e le soluzioni innovative e metterà in evidenza le migliori proposte in ambito di edilizia etica, risparmio energetico, risparmio del consumo di risorse, con un occhio di riguardo alla tematica ambientale.

Nel terzo e ultimo settore troviamo invece l’esposizione di attrezzature e macchinari innovativi per gli operatori dell’edilizia leggera.

Gli addetti ai lavori in costante aggiornamento

Un’occasione come quella del Salone dell’Edilizia Digitale 2022 non capita tutti i giorni e gli esperti del settore edile lo sanno bene.

Si preannuncia il pienone di operatori per la manifestazione di Maggio 2022 e, sperando nell’assenza di restrizioni, il successo sarà garantito.

Proprio in questa ottica saranno presenti al SED i professionisti di Cartongesso.Pro, impresa specializzata nella produzione e vendita di cartongesso e materiali per edilizia leggera. Un ottimo modo per aggiornarsi e dare al cliente prodotti e servizi innovativi a prezzi di concorrenza.

L’azienda specializzata nel settore dell’edilizia leggera ha tra i suoi prodotti di punta le botole per cartongesso, ovvero quegli elementi che permettono con facilità l’ispezione degli impianti termici e delle zone nascoste della casa.

Conclusione

Il Salone dell’Edilizia Digitale 2022 si preannuncia come un’occasione di sviluppo per le imprese edili del centro sud che si riuniranno per affrontare concretamente il tema della digitalizzazione del settore: una questione fondamentale per le loro sorti future.