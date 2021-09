Dalla sua abitazione odore di marijuana: arrestato 45enne di Ottati

I carabinieri della stazione di Sant’Angelo a Fasanella, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 45 enne di Ottati per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari durante il transito nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già noto ai carabinieri, si sono accorti di un forte odore di marijuana provenire dall’interno dell’appartamento.

Marijuana in casa: l’arresto

Per questo i militari hanno provveduto ad una perquisizione domiciliare. In casa hanno rinvenuto una grande pianta di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Dalla pianta di marijuana i carabinieri hanno accertato come fosse possibile ricavare 200 grammi di sostanza stupefacente.

La misura

L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Salerno e per l’uomo e’ stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.