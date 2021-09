Casa nuova: i consigli per arredarla da zero

Arredare una casa nuova è un compito decisamente divertente, ma potrebbe rivelarsi particolarmente complicato nel caso in cui non si possedesse un’idea ben precisa di come procedere. L’obiettivo, infatti, è quello di creare una serie di spazi che siano in totale armonia tra loro, che seguano dei criteri geometrici ben precisi e che giochino su una serie di rimandi gradevoli alla vista.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come procedere quando si deve organizzare ogni stanza della propria abitazione, ottenendo così la dimora dei sogni senza spendere una fortuna e rispettando il budget economico prestabilito in partenza.

Scegliere il tavolo come primo elemento

Al termine di una lunga giornata di lavoro o in occasioni conviviali, ogni famiglia ama riunirsi attorno a cena per discutere degli accadimenti. Per questo motivo il primo passo da compiere è acquistare un tavolo e sedie sala da pranzo, attorno al quale organizzare poi il resto dell’arredo.

Il suggerimento è optare per uno stile classico o moderno che possa soddisfare i propri gusti non solo nel breve ma anche nel lungo termine, così da non dover modificare le soluzioni prescelte solo dopo poco tempo.

Optare per un mobile tv pratico e ampio

Il focus della casa è certamente il soggiorno, dove solitamente ci si rilassa davanti a un buon film. Selezionare tra i mobili tv quello che possa risultare comodo e funzionale per riporre oggetti, libri e decorazioni è davvero utile per rendere l’ambiente accogliente e personalizzato.

Il consiglio è di investire su una soluzione di questo genere parte del budget, magari sacrificando altri elementi per acquistare qualcosa di veramente unico e bello.

Attenzione al divano

Il divano è quel complemento di arredo che accompagna le serate di tutto l’anno e quelle giornate pigre dove si desidera solo rilassarsi vedendo la televisione.

Per questo motivo è opportuno affidarsi a una casa produttrice di livello, che crei modelli dai tessuti resistenti, capaci di resistere all’usura del tempo e allo stesso tempo risultare sempre piacevoli al tatto e alla vista.

Optate per un colore neutro nel caso in cui la casa sia in stile classico, mentre per una versione più moderna utilizzate un tocco di colore che possa avere richiami con altri elementi più piccoli.

Illuminare i punti giusti

Un aspetto che molto spesso viene erroneamente sottovalutato è quello dell’illuminazione, capace invece di esaltare i punti migliori della casa e celare quelli che necessiterebbero ancora di qualche accortezza per risultare perfetti.

Posizionate quindi in maniera strategica i punti luce, utilizzando la variante calda per creare un clima intimo e informale che possa favorire una conversazione fluida e piacevole.

Il letto giusto per un corretto riposo

Dormire in posizione ottimale è un ottimo modo per svegliarsi il giorno seguente freschi e riposati. Per questo motivo ponete attenzione all’estetica del letto ma anche alla sua comodità, selezionando un materasso che possa assecondare la curvatura naturale della schiena e permettere di mantenere una giusta postura tutta la notte.

Esistono in commercio strutture davvero gradevoli e originali, attorno alle quali poi finire di arredare la camera.