SiAmo Vallo si presenta: insieme per costruire il futuro della città

“Una lista civica, nata dall’unione di persone con competenze specifiche, ciascuna con un ruolo ben definito e specializzata in un preciso ambito di azione”,

Così SiAmo Vallo, lista a supporto de candidato Marcello Ametrano, si presenta in vista delle prossime elezioni Amministrative. L’intento – fanno sapere – è di mettere a disposizione della comunità idee, forze e competenze per raggiungere uno scopo comune: “costruire il futuro di Vallo della Lucania restituendo alla città la centralità che merita”.

“Siamo donne e uomini che hanno in comune le proprie radici, che in questa città vivono e immaginano il futuro delle proprie famiglie – hanno spiegato i candidati -. Crediamo che il dialogo sia un presupposto imprescindibile per il successo di una squadra e che l’ascolto, la trasparenza e il confronto con i cittadini siano l’unica strada per costruire insieme il futuro di questa città. Lasciamo le provocazioni e gli attacchi personali a chi non ha argomenti e fugge dal confronto con i cittadini, per cui riesce a fare campagna elettorale solo provando a delegittimare gli avversari”.

La pagina Facebook sarà pensata come un luogo di incontro e confronto: “ogni cittadino – spiegano i candidati – può inviarci un messaggio privato per domande, segnalazioni o riflessioni sul presente e sul futuro di Vallo della Lucania: vogliamo capire quali sono le esigenze e le priorità delle famiglie, dei quartieri, dei lavoratori, per discuterne e rispondervi pubblicamente su questa pagina con le nostre proposte concrete. #SiAmoVallo e chiunque vorrà dunque dire la propria sarà sempre il benvenuto: ci trovate tutti i giorni sui social, per strada, nelle piazze e presso la nostra sede”.