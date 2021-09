Guasto a Napoli Centrale: lunedì di disagi per i pendolari del Cilento

Dalle 6.10 la circolazione dei treni in partenza e in arrivo a Napoli Centrale ha subito rallentamenti, cancellazioni e modifiche per un problema tecnico alla linea elettrica necessaria al sistema di trazione delle locomotive.

L’inconveniente ha reso inutilizzabili 12 binari di stazione come riferisce Fs, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuti subito, riuscendo a risolvere quasi tutti i problemi a metà mattinata. Intorno alle 10.30 il traffico ha cominciato a tornare alla normalità.

La ridotta capacità della stazione sta comportando modifiche alla programmazione con cancellazioni, deviazioni, navette bus da e per Napoli Centrale. Notevoli i disagi anche per i treni da e per il Cilento. Ritardi fino a 120 minuti dei convogli in transito. In alcuni casi i pendolari hanno dovuto usufruire di autobus sostitutivi.