Controlli e sanzioni nella movida salernitana

La Campania resta in zona bianca e Salerno e la sua provincia continuano a registrare un’alta presenza di giovani – salernitani e non – che partecipano alla movida serale, soprattutto nei fine settimana e, come di consueto, non si sono fermati i controlli volti a regolamentare questo fenomeno in relazione all’emergenza epidemiologica da coronavirus.

In tale contesto le Forze dell’ordine hanno perseverato in un’azione di controllo per limitare gli assembramenti – anche provocati dalla consumazione di cibi e bevande all’aperto – al fine di garantire il rispetto del distanziamento e delle direttive ministeriali e regionali. Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti, sono state controllate dal dispositivo interforze che vede il coordinamento tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa con la Polizia Provinciale, le Polizie Locali ed i Militari dell’Esercito Italiano, che attuano le direttive indicate nell’ordinanza disposta dal Questore a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e degli apparecchi automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione di tali bevande a minori.

All’esito dei servizi predisposti, sono stati conseguiti i seguenti risultati: