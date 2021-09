Angelo Palmieri: “Tutto pronto per la Serie B di atletica ad Agropoli”

L’Atletica Agropoli è una delle realtà cilentane che da anni si sta rendendo protagonista in giro per tutto lo Stivale. La società presieduta da Angelo Palmieri ha raccolto anche in questa stagione ottimi risultati ed il 18 e 19 settembre ospiterà i campionati assoluti di Serie B presso lo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli. Abbiamo raggiunto per qualche battuta proprio il numero uno della società cilentana.

Angelo Palmieri, per voi buona annata tanti risultati nei campionati italiani. Che stagione è stata per voi?

“I campionati italiani racchiudono il meglio dell’Italia dell’atletica leggera. Le sedi di svolgimento sono state per gli allievi Rieti, per gli assoluti Rovereto e per gli Junior e Promesse Grosseto. Quest’anno per me è andata alla grande in generale. Per gli allievi sicuramente vale la pena menzionare la staffetta che ha fatto un secondo e mezzo di personale, facendo notare di essere dei forti atleti che puntano a ben figurare. Per Junior e Promesse il discorso cambia perché ci si affaccia ai campionati italiani assoluti e vedere atleti i tanti atleti nelle finali ad 8 fa ben sperare per il futuro per tutta la società”.

Diversi sono state le prestazioni di spicco vero?



“Matteo Romano e Claudia Bertucci hanno fatto ottime cose tra gli Junior e Promesse. Per gli assoluti quella di Rovereto è stata una trasferta di prestigio perché essere presenti fra i migliori in Italia, con una diretta live, è sicuramente un ottimo punto di partenza per il professionismo. I nostri portacolori Federica Maglione, che tornava dalla Francia e ha corso i 400 ostacoli, oltre a Gerardina Spinelli e Chiara Tarani, che venivano dall’impegno di Fabriano dovevano fatto una prestazione eccellente. Poi l’ottimo Gianmarco Cordella accreditato come 12° sul Decathlon e chiuso 6°. Inoltre presente Giuseppe Filpi, seppur quest’anno in prestito alla Avis Barletta”.

Si riparte a breve per preparare la prossima annata?



“Questi risultati per il gruppo sono importanti non per un futuro lontano per uno prossimo, in quanto già da gennaio si ripartirà con attività indoor. La nostra preparazione partirà quindi dall’inizio di ottobre e quindi due mesi di intensi di intensa attività dietro le quinte per poi scendere di nuovo in pista con le indoor ad Ancona”.

Per voi negli ultimi anni diverse manifestazioni di spicco importanti. Soddisfazione?



“Ormai da sei anni siamo un punto di riferimento organizzativo della Federazione Italiana di atletica leggera. Chiediamo campionati anche di spessore di spicco a livello nazionale ambendo da qui a 3/4 anni in un progetto extra Nazionale, che si possa vedere perché no ad organizzare un campionato europeo. Su questo stiamo lavorando insieme all’amministrazioni di Agropoli e Capaccio per farsi che le strutture possano ospitare manifestazioni internazionali anche con un doppio campo al coperto che dovrà nascere proprio tra Capaccio e Agropoli”.

Progetto importante dunque?

“Si, al momento l’unico impianto che può ospitare i campionati italiani e può essere abbinata ad un impianto outdoor per una manifestazione internazionale e in questo momento ad Ancona. Quindi lavorare sulle strutture è una cosa fondamentale e io stiamo facendo alla grande. Lavorare sugli eventi è una cosa altrettanto fondamentale perché ti dà la possibilità di aprirsi al popolo e a appore al turismo sportivo di qualità nella nostra località e quindi far conoscere il nostro sport ed i nostri atleti ai cittadini che non praticano sport”.

Ora a settembre la Serie B ad Agropoli giusto?

“Nel brevissimo, tra il 18 ed il 19 settembre, una serie B assoluta che vedrà 24 squadre, 12 maschili ed altrettante femminili, ambire ad una terza serie. Noi, e quando dico noi dico tutto uno staff giovanissimo oltre ad Angelo Palmieri, siamo sicuri di onorare al meglio questo evento e siamo onorati di poterlo fare. Importante cavalcare così l’onda delle scorse Olimpiadi anche nella nostra Agropoli e nel Cilento”.