Sicignano degli Alburni presente al ‘girovitespezzateDay’

Quello delle morti sul lavoro è un tema sempre attuale, purtroppo, che fa registrare circa un migliaio di vittime l’anno. Dietro ai numeri ci sono storie, persone, famiglie, che nel lavoro trovavo la morte. Per mantenere sempre alta l’attenzione su questo argomento, spesso rilegato solo ad un bollettino di guerra, è nata, nel 2018 l’associazione: ‘Girolevitespezzate’. ”

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, così come spiegato sul sito di riferimento.

Oggi pomeriggio (12 settembre) in 14 città e comuni italiani, in contemporanea, partirà una parata in bicicletta, aperta a tutte le tipologie di persone ed adatta ad adulti e bambini, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione e della sicurezza abbinata al ricordo di vittime del lavoro.

Iniziativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche Sicignano degli Alburni partecipa all’iniziativa “GirovitespezzateDay”, grazie all’interessamento della Dottoressa Mariangela Mandia, organizzatrice dell’evento, già ideatrice del Sistema Bellezza, che ribadisce l’importanza della manifestazione nazionale, attraverso la modalità ciclabile, quale risorsa sociale, ambientale ed economica per tenere alta l’attenzione su quello della prevenzione delle morti sul lavoro.

