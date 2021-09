Ricetta: “mattonella della nonna”

Un dolce semplice e veloce che ci riporta indietro nel tempo. Tempo in cui le nonne non facevano mancare il dolce della domenica seppure preparato con ingredienti poveri. Una torta di biscotti definirei “vintage” ma sempre di grande effetto su grandi e piccini. Una delizia senza tempo.

Vediamo insieme come prepararla

Iniziamo a preparare la crema pasticciera.

In un tegame sbattiamo con la frusta manuale 8 tuorli con 8 cucchiai rasi di zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Aggiungiamo gradatamente 8 cucchiai di farina setacciata continuando sempre a mescolare in modo che non si formino grumi. Infine uniamo della vaniglia e un litro di latte. Portiamo sul fuoco a fiamma moderata e aggiungiamo la scorza intera di un limone. Mescoliamo continuamente finché non avremo una crema densa e liscia. Togliamo immediatamente la buccia del limone e mettiamo da parte metà della crema. In una metà uniamo del cacao amaro in polvere e amalgamiamo bene (se risulta poco zuccherina aggiungiamo un pò di zucchero al velo). Lasciamo raffreddare completamente coperta da pellicola.

Assembliamo la nostra Mattonella di biscotti. Bagniamo i nostri biscotti gallette velocemente nel latte e posizioniamoli uno di fianco all’altro a formare un rettangolo, cospargiamo di crema alternando la bianca a quella al cioccolato così fino a finire la crema e guarniamo con dei confettini colorati. Lasciamo il dolce in frigo per qualche ora prima di servire.

In alternativa ai confettini possiamo guarnire con gocce di cioccolato o granella di frutta secca. Per la bagna se non ci sono bambini possiamo utilizzare del liquore tipo martini bianco o anice.