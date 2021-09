Oroscopo del giorno dopo: 13 Settembre

Oroscopo del 13 Settembre 2021:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Evita le decisioni importanti in questa domenica. Svogliatezza e pigrizia. Penserai al passato o a un amore di vecchia data. Riuscirete a organizzare la giornata e la serata rispettando tutti i vostri impegni, sia di lavoro che sociali. Fate attenzione solo a qualche persona che cercherà di importunarvi. Tira una bella aria: l’umore è brillante e avete tanta voglia di allegria. Vi farete apprezzare per la disponibilità e l’intuizione, per la gioia di vivere. Insomma, sarà un piacere starvi vicino. Se il partner dovesse mostrarsi particolarmente esigente, non datevi eccessivo pensiero : Luna e Marte sono in contrasto tra di loro oggi e potreste avere qualche malinteso se provate a reagire senza pensare. Oggi potreste ricevere degli apprezzamenti lusinghieri. Le stelle consigliano: LEGGEREZZA

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Ci sarà qualche evento personale nella tua vita in questa domenica che ti tratterrà e ostacolerà i tuoi progressi. Prova a sistemare queste cose se vuoi veramente salvarti da qualche problema serio. Cerca di mettere in discussione il valore delle relazioni; il valore può essere un fattore decisivo in termini di input che devi dare alla relazione. Qualcuno irresistibile è vicino a te anche se ancora non ne sei completamente consapevole. Ancora non riesci a trovare un modo per raggiungere il suo cuore. Non ti devi scoraggiare, i tuoi semplici tentativi di trovare un posto nel cuore di qualcuno darà una buona impressione di te! . Le stelle consigliano: INTRAPRENDENZA

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

Moderate le spese e cercate di risparmiare in questa domenica: una buona norma è quella di evitare il superfluo o il di più. Operate con parsimonia. Recuperate il tempo perso e sforzatevi di costruire su solide basi e non sulla sabbia. Le nostalgie potrebbero mettere sabbia sotto i vostri progetti e farvi perdere tempo prezioso. E’ un periodo in cui sei particolarmente curioso : ti sentirai fiducioso, entusiasta e ti attirerà tutto ciò che è insolito. Ottima la salute : fate qualche sport se vi è possibile e ne trarrete vantaggio. Potrà nascere un nuovo amore o riaccendersi una vecchia fiamma. Intuito. Non aspettare che gli altri risolvano i tuoi problemi. Datti da fare da subito. Le stelle consigliano: AZIONE

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

La Luna vi conferirà in questa domenica quella sicurezza e quella fiducia in voi stessi che avete a lungo cercato e bramato : avete la possibilità di realizzare qualcosa che vi sta a cuore da tempo. Fate in modo da sfruttare questo momento favorevole. Siate più rilassati e fate bene ogni cosa : portate a termine ciò che avete intrapreso e non curatevi del giudizio degli altri. Non sarà prudente dire tutto ciò che pensi. Fai attenzione a quando parli : sii sintetico e pesa le parole. Se oggi saprete districarvi tra i vostri imepgni , riuscirete a trovare il tempo per coltivare alcune nuove amicizie che potrebbero darvi molte soddisfazioni. Le stelle consigliano: FIDUCIA

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

In questa domenica ti sentirai più ispirato e finirai per chiudere talune situazioni che ti davano pensiero. Cancellarle ti darà un bel senso di realizzazione e questo sarà notato dalle persone che ti interessano. Il risultato è che otterrete più apprezzamento sia a casa che sul posto di lavoro. Potrebbe essere necessario discutere con i vostri cari per fermarli per il loro bene. Potrebbero non accogliere la nostra opinione ma devi far capire loro il tuo punto di vista. Non agitarti troppo altrimenti perderai la tua rilevanza. Gli alterchi non dureranno a lungo e otterrai più rispetto dal tuo partner verso la fine della giornata. Le stelle consigliano: PAZIENZA

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

Provate a misurare le vostre forze in questa domenica mettendovi in discussione e facendo autocritica. Non vi farà male e migliorerà i rapporti con gli altri. Non cadete in un piccolo tranello che il vostro partner potrebbe tendervi oggi : se ve ne accorgete fate finta di niente e non cadeteci. In fin di conti la gelosia è la norma quando si ama. Delusione da un amico o un parente : qualcosa che dirà vi ferirà terribilmente e vi sentirete smarriti e confusi. Tuttavia non fate pesare loro la cosa e immedesimatevi in lui se vorrete capirli. Notizie in arrivo da lontano . Oggi avrete una particolare voglia di evadere. I sogni che farete oggi si avvereranno. Le stelle consigliano: AUTOCRITICA

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Non prendere decisioni importanti da solo in questa domenica. Consultati prima con qualche amico disinteressato. Non lasciate nulla al casa in questo periodo: cercate sempre di ponderare, e bene tutto prima di iniziare una qualunque impresa o cosa. Tiratevi su e cercate di fare buon viso a cattivo gioco : oggi certe leggerezze nei vostri confronti non le sopportate , tuttavia, mantenete il vostro abituale contegno e cercate di superare questa giornata nel migliore dei modi. Oggi potreste fare degli incontri importanti. studiate bene le persone e cercate di capire a cosa mirano. Le stelle consigliano: PRUDENZA

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

La tua intuizione sarà forte in questa domenica e ti darà una buona guida per ciò che vorrai fare! Puoi anche rischiare facilmente e giocare per divertimento! La fortuna è a tuo favore ma devi pensarci due volte prima di fare un salto. Potresti provare un’aria di emozioni. Vecchi amici e conoscenti potrebbero riemergere portando vibrazioni positive per te. Oggi sarai insolitamente aggressivo nell’amore. È probabile che il tuo partner sia piuttosto stupito perché è abituato a tenere dei gesti romantici da te. Ma adoreranno il tuo nuovo stile e saranno più che adatti per te. Esplora le diverse dimensioni della tua relazione. Sarai piacevolmente sorpreso. Le stelle consigliano: ENERGIA

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Possibilità di nuovi incontri in questa domenica. Alcuni di questi potrebbero dimostrarsi molto interessanti anche se la prudenza vi consiglierà di procedere con calma e con i piedi di piombo prima di concedere del tutto la vostra fiducia. Se vi sentite scoraggiati è solo perchè avete coltivato per lungo tempo progetti e soluzioni che non facevano per voi. Oggi dedicatevi agli altri distraendovi per un attimo dai vostri problemi. Scegliendo un nuovo profumo o un eau de toilette , abbiate cura di non rivelarlo a nessuno : il mistero che vi circonderà sarà un ulteriore elemento di fascino che farà cadere ai vostri piedi le persone che vi interessano. Se non coltivi il tuo intuito, quando l’emotività prevale sulla ragione rischi di perdere il controllo. Le stelle consigliano: FASCINO

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

In questa domenica sarà favorita l’introspezione. Momenti di solitudine. Evita il pessimismo però. Un premio, una promozione o un regalo. Bene il gioco. Dolce l’amore. Non mettetevi nulla in testa che non vi sia stato detto chiaramente : oggi dovrete fare attenzione alle vostre convinzioni e ai vostri pregiudizi. L’amore sta per maturare. Non attardatevi in queste sere : avete bisogno di recuperare le forze con un buon periodo di relax e di riposo. Ottima la compagnia di animali domestici. Oggi proponete a qualche amico o amica di cui vi fidate di trascorrere qualche ora con voi, magari in giro per la città. Potreste ricevere qualche confidenza che vi tornerà utile. Oggi potreste riscoprire il gusto di vendicarvi : non lo fate perchè dopo ne paghereste le conseguenze e sareste vittima di ripercussioni importanti. Le stelle consigliano: INTROSPEZIONE

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Sarai del tuo migliore umore in questa domenica. Non perdere questo aspetto del tuo momento che ti mantiene senza tensioni nelle situazioni più difficili. Potresti concludere un accordo a causa della tua natura positiva. Qualcuno ha bisogno del tuo incoraggiamento. Guardati intorno e sii il suo mentore. Un momento felice con vicini e cari sono indicati. Sii cauto mentre mangi pesce. Hai bisogno di alleggerire oggi. Goditi un momento di romanticismo e piaceri semplici con il tuo partner e cerca di dimenticare i problemi seri per oggi. La tua relazione è troppo intensa perché tu possa davvero rilassarti. Dovresti cogliere questa opportunità per dedicarti ad attività semplici e divertenti e goderti il piacere di passare del tempo in compagnia l’uno dell’altro. Le stelle consigliano: EQUILIBRIO

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

Critiche inattese in questa domenica proprio da chi dovrebbe apprezzare maggiormente i vostri sforzi. Curate di più la vostra persona e non vi curate più di tanto di queste critiche. Se amate in segreto qualcun altro, oggi sarete tentati di confidarvi con qualcuno o di rivelare tutto al vostro partner. Una decisione del genere tuttavia richiede poi, come conseguenza, scelte drastiche. Non potete sempre reagire con la vostra impulsività: dovete capire una volta per tutte che certe occasioni sono irripetibili e non potete perderle in modo così ingenuo. Persone importune tenteranno di farvi perdere la pazienza a partire dalla tarda mattinata. Le stelle consigliano: CALMA