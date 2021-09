Piaggine: ok a interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Sistemazione idrogeologica con opere di consolidamento e contenimento versanti a difesa delle infrastrutture insistenti sul bacino idrografico del vallone Linternina”.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a €. 3.613.642,60 di cui €. 2.500.000,00 per lavori (€. 2.460.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’aste ed €. 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta). Il progetto sarà inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.

L’Amministrazione Comunale di Piaggine, attenta alla valorizzazione del suo patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, intende avviare perciò una serie di interventi, per la risoluzione del problema della salvaguardia e sicurezza del territorio interessato in più punti da dissesti idrogeologici.