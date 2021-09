Montesano: domani l’addio a Daniele Perrupato

MONTESANO SULLA MARCELLANA. La comunità del centro valdianese pronta a dare l’ultimo saluto a Daniele Perrupato. Il giovane è morto la notte scorsa in un tragico incidente stradale tra Montesano sulla Marcellana e Padula.

Il 22enne era in auto, si stava recando a lavoro, quando nel tentativo di evitare un cane sulla via Nazionale è finito fuori strada. Un incidente che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Grande il lutto per la sua scomparsa.

Le esequie si terranno alle ore 9 di domani nella chiesa di Sant’Anna a Montesano sulla Marcellana