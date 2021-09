Lavori in piazza Plebiscito a Sapri: Prefetto bacchetta il Comune

SAPRI. Esposto per Piazza Plebiscito ma l’amministrazione comunale non invia la documentazione richiesta. Accade a Sapri, comune a cui la Prefettura ha inviato ora una nota di sollecito per chiedere gli atti relativi ai lavori di restyling della piazza e delle aree limitrofe per i quali alcuni esercenti avevano presentato un esposto.

La nota della Prefettura non ha mancato di suscitare polemiche e a puntare il dito contro l’esecutivo è il gruppo di minoranza SapriDemocratica.

“Dopo aver atteso quasi 60 giorni di omissivo silenzio il prefetto ha sollecitato una risposta alla denuncia” del comitato dei commercianti di piazza Plebiscito (anche loro in attesa dell’incontro annunciato da Gentile) – il commento della minoranza – Un comportamento offensivo per le istituzioni e per i cittadini che mortifica la nostra Città sempre più ultima”.