Elezioni a Vallo della Lucania: Castiello presenta i candidati 5 Stelle a Conte

VALLO DELLA LUCANIA. Una lettera al capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per presentare i candidati del partito alle prossime elezioni amministrative a Vallo della Lucania. E’ l’iniziativa del senatore Francesco Castiello.

I 5 Stelle hanno una loro rappresentanza nella lista “Ripartiamo Insieme”, a supporto del candidato sindaco Antonio Sansone.

I candidati del Movimento 5 Stelle a Vallo della Lucania

Si tratta di Iolanda Molinaro e Pietro Miraldi. La prima è docente di

ruolo, è avvocato ed è vincitrice del concorso di dirigente degli uffici di cancelleria, “stimata ed apprezzata dalla comunità locale”.

Pietro Miraldi, invece, “è stato sempre iscritto al M5S e lo è tutt’ora, ha avuto precedenti esperienze amministrative ed è professionista stimato dalla comunità locale“, scrive il parlamentare.

Eppure, esattamente 2 anni fa, Miraldi annunciò la volontà di lasciare la carica di consigliere comunale e lo stesso Movimento nelle cui fila era stato eletto (leggi qui). Alla base della sua scelta l’alleanza Pd – 5 Stelle: “non sono d’accordo, non lo digerisco, non mi va. – disse nel settembre 2019 – Si è consegnato il paese alla sinistra, io in fondo uomo di sinistra non lo sono mai stato. Io con questi politicanti dì mestiere non mi siedo ad amministrare. La mia non è una resa sia chiaro, anche perché la politica la continuerò a fare, ce l’ho nel sangue, ma tra la gente e non più dagli scranni di un consiglio comunale, non ha senso, per raggiungere quali risultati poi”.

Paradossi della politica: ora Miraldi è candidato in una lista con gli esponenti di un partito (PD) che aveva apertamente criticato. Non è un caso se la questione ha innescato polemiche tanto che alcuni esponenti pentastellati si sono apertamente schierati con il gruppo facente capo al candidato sindaco Marcello Ametrano.

Il senatore Castiello, però, assicura che la lista e i suoi esponenti sono in linea con gli ideali e i requisiti indicati dal Movimento. Lo stesso programma, precisa il parlamentare, “costituisce il risultato di un attento studio della situazione economico – demografica del nostro Comune gravemente inciso, purtroppo, dallo spopolamento, con le proposte

più opportune per invertire il circolo vizioso del sottosviluppo convertendolo in circolo virtuoso”.