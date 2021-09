“Un’azalea in via Fani”: a Scario la presentazione del libro di Angelo Picariello

“Un’azalea in via Fani. Da Piazza Fontana a oggi: terroristi, vittime, riscatto e riconciliazione”. Questo il titolo del libro di Angelo Picariello che verrà presentato questa sera (10 settembre) alle ore 21 a Scario, presso l’hotel Giardino. L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna Storie in Piazza, promossa dal Comune di San Giovanni a Piro e giunta alla sua IX edizione.

L’opera rappresenta un’occasione per rileggere, con altri occhi, gli eventi della stagione stragista. Sono già molti i libri pubblicati sul tema, e molti ancora ne usciranno, ma ”Un’azalea in via Fani’ di Angelo Picariello, edizioni San Paolo, offre una lettura diversa dei fatti, anche attraverso le parole di chi il terrorismo l’ha visto da vicino come Carlo De Stefano, dirigente della Polizia con incarichi importanti ai tempi della lotta armata e che parla per la prima volta della sua esperienza.

A discutere con l’autore ci saranno Franco Maldonato e Felice Grieco. L’appuntamento sarà preceduto dai saluti istituzionali dell’assessore Pasquale Sorrentino.