Nuovo impianto di idrico a Camerota: stop ai disagi

CAMEROTA. Nuovo impianto idrico a Camerota per risolvere i disagi registrati sul territorio. Venerdì 17 settembre, presso l’Aula Consiliare del comune di Camerota, alle ore 10.00, la Consac consegnerà i lavori alla ditta appaltatrice e il progetto relativo alla premente, la linea dell’acqua che dal nuovo pozzo di Licusati porterà prima ai depositi di Licusati e poi al serbatoio di accumulo in località Piani di Lentiscosa. Da lì, poi, l’acqua sarà distribuita in tutto il Comune.

L’importanza del nuovo impianto idrico

L’intervento è necessario poiché il pozzo nuovo di Licusati ha una pressione troppo elevata. Le tubature vecchie, essendo di sezione piccola, non potevano sostenere la portata e il volume d’acqua che ha la sorgente.

Quindi, dopo il pozzo, si realizzerà un nuovo impianto idrico con tubi di portata superiore che distribuirà l’acqua in tutte le frazioni.

«In questi anni, mentre qualcuno chiacchierava, c’era chi in silenzio lavorava per ottenere l’ennesima importante opera. I lavori inizieranno a breve – dice il sindaco Mario Scarpitta – Ci tenevo a ringraziare in modo sentito tutta la squadra di Consac ed in particolar modo l’avvocato Gennaro Maione, l’ingegnere Felice Parrilli, l’ingegnere Tommaso Cetrangolo e l’ingegnere Antonio Criscuolo».

«Camerota finalmente sarà autosufficiente dal punto di vista idrico», conclude il primo cittadino.