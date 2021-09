L’Almanacco del 10 Settembre 2021

Almanacco del 10 Settembre 2021

Santi del giorno: San Nicola da Tolentino (Sacerdote)

Santa Pulcheria (Imperatrice)

San Sostene di Calcedonia (Martire)

San Teodardo di Tongress (Vescovo e Martire)

Sant’Agabio di Novara (Vescovo)

San Nicola da Tolentino è il protettore degli oppressi, dell’infanzia e maternità e dei monaci agostiniani.

Etimologia: Nicoletta, deriva dal greco “Nikòlaos”, personale composto da “nikAv”, “vincere”, aggiunto a “laòs”, “popolo”, con il significato di “vincitore fra il popolo”.

Proverbio del giorno:

L’acqua cheta rovina i ponti.

Aforisma del giorno:

Quando un potente ti chiama, allontanati; egli ti chiamerà sempre di più. (Siracide)

Accadde Oggi:

1952 – In onda il primo tg italiano: La regata storica di Venezia; i funerali del conte Sforza; la campagna elettorale negli Usa; la corrida portoghese; il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi servizi va in onda, alle 21 di mercoledì 10 settembre, dagli studi Rai di Milano, il primo telegiornale italiano della storia.

Sei nato oggi? Sei sincero, leale e hai un modo di fare così franco da risultare, a volte, un po’ brusco e ruvido. Le moine non fanno per te e questo potrà attirarti qualche antipatia, ma chi ti conosce davvero ti sarà vicino per sempre. In amore potrai dunque contare su un partner devoto. Nel lavoro riveli ottime doti organizzative e un gran fiuto per gli affari.

Celebrità nate in questo giorno:

1960 – Colin Firth: Nato a Grayshott, nel sud dell’Inghilterra, è un attore tra i più apprezzati della scuola inglese della fine degli anni Ottanta. La profonda formazione teatrale, all’insegna dei grandi classici della letteratura inglese, su tutti Orgoglio e pregiudizio, segna positivamente le sue prime esperienze sul grande schermo, che lo portano presto ad avere ruoli da protagonista o co-protagonista: da “Shakespeare in Love” a “Il diario di Bridget Jones”, da “La ragazza con l’orecchino di perla” a “L’ultima legione”.

1917 – Paolo Barile: Nato a Bologna, è ricordato per la sua attività di giurista, politico e avvocato. È stato uno tra i più autorevoli studiosi di Diritto Costituzionale, vivendo da vicino i lavori dell’Assemblea Costituente, cui ha dedicato nel 1946 “Orientamenti per la Costituente”.

Scomparsi oggi:

1827 – Ugo Foscolo: Uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, concepì la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza.