Cilentiadi 2021: presentata la manifestazione, presente Giancarlo Antognoni

Nella serata di oggi è andata in scena a Torchiara la presentazione delle Cilentiadi avvenimento sportivo che prenderà piede nelle prossime settimana nella comunità cilentana. Due settimane di eventi che terranno alta l’attenzione su Torchiara e sul Palazzetto del PalaCilento. Castellabate, Capaccio-Paestum, Agropoli, Rutino, Perdifumo, Laureana, Ogliastro e Torchiara saranno i paesi che hanno aderito all’iniziativa promossa dal “Forum Giovani” torchiarese e daranno vita alla prima edizione. Volley, basket, calcio, ciclismo, ping pong, atletica e non solo nel programma presentato in serata con start fissato per il 18 settembre. Testimonial dell’evento il Campione del Mondo 1982 Giancarlo Antognoni.

Cilentiadi: le parole del sindaco di Torchiara Massimo Farro

“L’evento parte con 12 mesi di ritardo rispetto a quello che avevamo previsto ma siamo felici di poter accogliere otto comuni pronti a divertirsi qui a Torchiara. Sarà un’occasione per tornare ad incontrarci cercando di allontanare i giovani dai social e invitandoli all’interazione di persona”.

Le dichiarazioni di Carlo Del Verme del Forum Giovani

“Ringrazio tutte le comunità che hanno aderito a questa idea nata due anni fa. Gli obiettivi saranno quelli di portare i giovani a stare insieme e ad avvicinarsi allo sport: le strade di Torchiara ed il PalaCilento saranno lieti di accogliere questa prima edizione delle Cilentiadi. Spero sia un primo passo che possa portare negli anni a venire questa manifestazione a crescere. Nei prossimi giorni sarà qui nel Cilento anche Tacconi per dare il via a questo evento”.

Franco Alfieri, primo cittadino di Capaccio-Paestum

“Sono felice in particolare per quello che è nascosto questo evento. Tanti giovani hanno ideato un format brillante e molto interessante che sottolinea che tutto è possibile con idee e voglia di fare. Il PalaCilento è stato pensato per manifestazioni di spicco e sono state tante le manifestazioni ospitate negli anni”.

Giancarlo Antognoni ex calciatore della Fiorentina

“I ragazzi giovani oggi hanno delle metodologie diverse ed è bello vedere la nascita di questa manifestazione. Otto comuni pronti a dare vita a queste Cilentiadi sono sicuramente un bello spot da promuovere e mi fa piacere dare voce a questo evento. Non posso che fare gli auguri a 400 ragazzi pronti a divertirsi”.