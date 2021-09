Serie D girone I: partenza esterna per la Polisportiva, in casa la Gelbison

Dopo i gironi di quarta serie ufficializzati martedì in mattinata sono stati diramati in calendari di Serie D: nel girone I inserite come lo scorso anno le due cilentane Gelbison e Polisportiva Santa Maria.

Serie D 2021-2022: i gironi delle cilentane

La Gelbison, ormai al suo undicesimo anno consecutivo in Serie D, e la Polisportiva Santa Maria, alla sua seconda apparizione di fila in quarta serie, nella stagione passata erano stati inseriti nel girone I di Serie D. Anche quest’anno le due cilentane faranno parte del cosiddetto girone calabro-siciliano. Venti le squadre presenti. Per le sicule dieci i team inseriti: Acireale, Biancavilla, Città di Sant’Agata, FC Messina, Giarre, Licata, Paternò, Sancataldese, Trapani e Troina. Cinque invece le calabresi: Castrovillari, Cittanovese, Lamezia Terme, Rende, e San Luca. A completare il raggruppamento I poi le new entry campane rappresentate da Portici, Aversa e Cavese.

La prima di di Polisportiva e Gelbison

Il 19 settembre parte ufficialmente la stagione delle due cilentane. Nel primo turno Gelbison in casa con il Castrovillari mentre la Polisportiva sarà di scena sul campo della Real Aversa. Completano il turno Cavese-Rende, Acireale-Cittanova, Città di Sant’Agata-Trapani, Lamezia-Troina, Licata-Fc Messina, Paternò-Sancataldese, Portici-Giarre e San Luca-Biancavilla.

Derby fissato per l’ultima giornata

Nella seconda giornata, il 26 settembre, Polisportiva in casa con il Lamezia mentre la Gelbison sarà di scena a Giarre. Il derby tra le cilentane è in programma nell’ultima giornata, al contrario dello scorso anno in cui fu nel primo turno. Rossoblù e giallorossi opposti quindi il 9 gennaio al “Carrano” di Santa Maria di Castellabate e il 15 maggio al “Morra” di Vallo della Lucania. L’antipasto del derby però è fissato per il 22 settembre quando le due squadre saranno opposte in Coppa Italia in casa dei vallesi. Per consultare l’intero calendario di Serie D, e anche quello del girone I, è possibile cliccare qui.