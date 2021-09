Ponte su fiume Alento, Strianese: nessun pericolo

Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, interviene con alcune precisazioni in merito alla presenza presenza di crepe sul ponte che attraversa il fiume Alento, tra Ascea e Casal Velino, lungo la SP 161.

“Come prova della presenza di crepe sul viadotto incriminato – precisa il Presidente Michele Strianese – viene pubblicata una foto (vedi in alto) che purtroppo può trarre in errore il comune lettore, perché mostra una discontinuità strutturale in corrispondenza di una “sella Gerber” che potrebbe essere malamente intesa come una “crepa”. Ovviamente, così non è”

“Quindi sento la necessità di tranquillizzare i nostri cittadini, per cui specifico che la Provincia di Salerno, nello scorso mese di giugno, anche a seguito di segnalazioni varie sullo stato strutturale del viadotto sul fiume Alento lungo la SP 161, ha predisposto i necessari sopralluoghi fatti anche con l’ausilio della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno, cui hanno fatto seguito riunioni e provvedimenti operativi”, aggiunge Strianese.

È stato stabilito, quindi, di avviare specifiche attività tese all’accertamento di elementi sullo stato dei materiali. Contestualmente, è stata disposta l’installazione di un apposito portale e relativa segnaletica per la limitazione del carico di esercizio sul viadotto, con emissione di apposita ordinanza (numero 708 del 1° luglio 2021) ed è stata affidata, a un laboratorio autorizzato, l’esecuzione delle opportune prove strumentali, in sito e di laboratorio, per la caratterizzazione dei materiali che compongono la struttura del viadotto medesimo.

“Alla luce delle risultanze visive e strumentali e in attesa dell’espletamento di ulteriori prove, è stato possibile stabilire dunque che, ad oggi, l’ipotesi di un pericolo imminente è scongiurabile. Ma proprio per maggiore precauzione è stato deciso di lasciare inalterata la limitazione di carico imposta, in attesa di successive indagini e relative prove di carico – conclude Strianese – La Provincia di Salerno avvierà tutti i necessari e ulteriori provvedimenti e, sempre perché ogni singolo cittadino si senta tutelato, voglio ricordare che i nostri uffici del settore Viabilità e Trasporti sono ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento.”