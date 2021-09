Liste escluse a Perdifumo e Ogliastro Tar accoglie il ricorso

PERDIFUMO. Sono stati accolti i ricorsi per le due liste escluse dalla prossima competizione elettorale. Si tratta di quelle guidate da Rosaria Malandrino e Vincenzo Paolillo.

Liste escluse, c’è la decisione

Ieri i giudici sono stati chiamati a decidere se ribaltare la decisione della commissione elettorale presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Quest’ultima aveva ricusato le liste elettorali. Alla base del provvedimento la mancata indicazione del simbolo sui documenti.

Oggi la decisione; per l’ufficialità si attende solo la pubblicazione della sentenza. A pesare sul parere dei giudici la presenza della descrizione del simbolo, che di fatto sostituisce il logo grafico.

Tornano quindi tre le liste in competizione per le prossime amministrative.

Accolto anche il ricorso della lista LeAli, esclusa per il medesimo motivo ad Ogliastro Cilento.