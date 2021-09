Clamoroso a Perdifumo: Commissione boccia due liste

La commissione elettorale di Vallo della Lucania ha ricusato due delle tre liste presentate per le prossime elezioni amministrative a Perdifumo. Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di quelle capeggiate dal sindaco uscente Vincenzo Paolillo e dal vicesindaco uscente Rosaria Malandrino.

Alla base del provvedimento, che probabilmente costringerà i rappresentanti delle due liste a presentare ricorso al Tar, sarebbe la mancata indicazione del simbolo elettorale, inserito in maniera errata sui documenti.

Oggi a Perdifumo si è rischiato di arrivare alla presentazione di ben quattro liste. L’ultima, quella guidata da Stefania De Simone, si è ritirata nonostante fosse stata la prima ad essere stilata, proprio per evitare che in un piccolo centro vi fosse un eccessivo frazionamento con ben quattro liste in campo.

Ecco le liste e i candidati di Perdifumo:

Candidato Sindaco Malandrino Rosaria

Coccorullo Giuseppe

Pisano Agostino

Di Gregorio Carmine

Malandrino Angelica

Materazzi Domenico

Malandrino Giacomo

De Vita Caterina

Contente Antonio

Corvo Carlo

Treppete Francesco

Candidato Sindaco Mondelli Antonio

Farzati Gino

Di Gregorio Salvatore

Maffongelli Toedosio Gerardo

D’Agosto Francesca

Corradino Maria Rosaria

Mignone Carmine

Contente Maria Teresa

Ponessa Piero

Malandrino Carmine detto Carmelo

Candidato Sindaco Vincenzo Paolillo

Comunale Alfonso

Di Muoio Carlo

Botti Clery

Marseo Ronzio

Russo Andrea

Bruno Mario

Matarazzo Nazario

Vigorito Vincenzo

Cauceglia Massimo

Vincenzo Apicella