La villa comunale di Sanza si rifà il look

SANZA. Arredata la villa comunale di piazza San Francesco. Un luogo di ritrovo per famiglie e giovani; l’amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, completa un altro tassello del programma di servizi offerti alla comunità.

E’ in corso, manca davvero poco, al completamento dell’arredamento della villa comunale di piazza San Francesco, con l’istallazione di panchine e tavolini di servizio; giochi ed altalene per i bambini. Inoltre la stessa area è stata arricchita da un campo da tennis regolamentare.

“Una gran bella soddisfazione vedere famiglie con i propri piccoli frequentare assiduamente la villa comunale che finalmente è divenuta quel luogo di ritrovo e di svago per giovani e famiglie – ha commentato il sindaco Vittorio Esposito – un plauso va ai consiglieri comunali che con impegno hanno curato la realizzazione dell’intervento. Manca davvero poco al termine dei lavori, ancora l’istallazione di un gazebo e poi l’area sarà arricchita anche da alcuni alberi in età già avanzata per favori la presenza di ombra e frescura in villa”.

“L’idea generale è stata quella di preservare un luogo che oramai è divenuto l’area per eventi e manifestazioni, quindi è stata mantenuta l’area da adibire a concerti ed iniziative, contestualmente però, grazie a fondi ricevuti dal un progetto candidato e finanziato dal GAL Vallo di Diano, l’area è stata dotata di servizi ludici e per lo svago – prosegue Esposito – Si concretizza, passo dopo passo, la nostra visione di comune che si ispira alla bellezza dei luoghi ed alla qualità della vita”.

“Nel mentre si sta provvedendo a riqualificare anche l’area del campetto sportivo di via San Vito. Ancora un passo in avanti dunque per costruire insieme la comunità dell’accoglienza” ha concluso il sindaco Esposito.