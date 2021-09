Gin Tonic la rubrica musicale che leggi il tempo di un Gin

Little Simz, il rap che vogliamo ascoltare

Nigeriana d’origine, nasce a Londra nel 1994, cantante ed attrice che Kendrick Lamar definisce “una delle migliori rapper del momento”. Esce qualche mese fa il suo quarto nuovo album “Sometimes I might be Introvert” , ma la ragazza è tutto tranne che introversa. Mescola il jazz all’hip hop pescando anche dal funk, e lo fa ispirandosi a nomi come Nina Simone, Lauryn Hill (al fianco della quale si è esibita), Etta James. Un album da ascoltare, tutto d’un fiato e che ha un inizio avvolgente con il primo brano,“Introvert”: un maestoso arrangiamento di fiati e percussioni. Il resto è uno spettacolo.

TRA GREEN PASS E CONTROLLI SERRATI, NIENTE PIU’ SCUSE PER LA MUSICA

Troppo tempo ancora è passato senza certezze per la musica. I grandi concerti, il mainstream certo, quello ha ripreso, seppur anch'esso con grosse difficoltà. Gruppi ed associazioni sparute si fanno, random, portavoce di artisti della scena underground che per troppo tempo è a casa, o che bazzica un po' qui e un po' là arrangiando qualche data con serie difficoltà. Un'estate che è passata, e che a tirare le somme, ci viene quasi un gozzo alla gola, e quel boccone amaro proprio non scende giù. Più spazio alla musica, si ma come?! Riprendiamoci gli spazi, onoriamo la sacra e santa Dea Musica che viene dal basso.