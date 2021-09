Capaccio Paestum, turismo e viabilità: le Ztl attive fino al 30 Settembre

CAPACCIO PAESTUM. Ormai l’estate 2021 volge al termine, ma sono ancora numerosi i turisti che affollano le piazze del Cilento e di Capaccio Paestum godendosi gli ultimi giorni di sole e di relax.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franco Alfieri, ha previsto una modifica per gli orari delle tre zone a traffico limitato ( ZTL ): una al Capoluogo e le altre a Capaccio Scalo.

Fino al 30 Settembre la zona a traffico limitata in Piazza Tampone, sarà attiva nei pressi dei giardini pubblici a partire da Via Carducci e fino a Via Vittorio Emanuele, dalle ore 19.00 alle 24.

Via Vittorio Emanuele e piazza Orologio, che normalmente sono a senso unico, diventeranno a doppio senso di circolazione; sarà vietata la sosta su tutta la piazza fino al civico 25.

Un’altra zona ztl, si trova a Torre di mare, a Licinella, sarà attiva dalle ore 20.00 alle 24.

E’ interessata anche la tratta stradale di via Nettuno, a partire da Via Poseidonia fino al mare, ai civici 56-58.

Infine c’è la Ztl in via Tavernelle, attiva dalle ore 18.00 fino alle 24 durante i giorni feriali e dalle 11 alle 2 di notte il sabato e la domenica.

Queste nuove disposizioni perchè, soprattutto nell’Area Archeologica, ci sono ancora tanti turisti che visitano i Templi e il parco Archeologico patrimonio dell’Unesco e si registrano tantissime presenze anche nei locali che sono nati, negli ultimi anni nella zona.