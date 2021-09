“Settembre Culturale”: ieri la presentazione de “Il caso Liggio” del Generale Milillo

AGROPOLI. Proseguono gli incontri della XIV edizione del “Settembre Culturale” presso la suggestiva cornice del Castello Angioino Aragonese.

La rassegna, ogni sera, sta attirando sempre più presenze, tanti sono gli ospiti che si alternano sul palco per presentare i loro libri. Grandi nomi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo, regalano, al pubblico, momenti di riflessione.

Ieri sera è stata la volta del Generale di Brigata dei Carabinieri, in congedo, Gianfranco Milillo che ha presentato “Il caso Liggio”.

Orgoglioso il Sindaco Coppola: queste le sue parole

“Quando a presentare un’opera è un nostro concittadino, è sempre motivo di orgoglio e di soddisfazione, sono onorato di essere presente questa sera per ascoltare un’importante pagina della storia italiana e ringrazio il Generale Milillo per aver scelto proprio questo salotto per presentare al pubblico il suo lavoro”- queste le parole del primo cittadino di Agropoli Adamo Coppola.

Attraverso una raccolta di testimonianze, documenti e cronache del tempo, questo libro cerca di far luce su quegli eventi; foschi rapporti di convivenza che contribuirono a costruire intorno al boss una cortina di protezione.

“Vicende storiche che aiutano a capire le dinamiche del passato, tutto ciò che ruota attorno alla mafia, è un libro complesso- afferma Milillo– si fanno dei nomi; quando vado nelle scuole, mi rendo conto che i giovani di oggi non conoscono realmente la storia che ruota attorno alla criminalità organizzata. Questo è stato uno tra gli stimoli per iniziare a scrivere questo testo, per far conoscere la storia del Mezzogiorno”.

Dopo Il Caso Liggio ecco i prossimi appuntamenti al Castello

Questa sera, alle ore 18.00, presenterà il suo libro, il giornalista- biologo Nutrizionista, Andrea Ricci con “Corrispondenza di guerra”, alle 19.30 arriverà al Castello Eliana Liotta con il suo “Il cibo ci salverà”.

Grande attesa anche per l’appuntamento di domani 9 Settembre alle 18.00 con l’attrice Hildegard De Stefano, protagonista della fiction RAI campione d’incassi: “La Compagnia del Cigno”, che presenterà il suo “Diario musicale”. L’attrice dialogherà con gli studenti del Liceo musicale “A.Gatto”. Alle 19.30 altro appuntamento con Maria Rita Gismondo: “Ombre allo specchio”.

Quella del Settembre Culturale è una rassegna ricca di eventi che si conferma, di giorno in giorno, un grande successo di pubblico a testimonianza che, anche durante periodi storici difficili, ripartire dalla cultura è sempre una buona idea!