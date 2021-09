Incinta e positiva al covid, 37enne in ospedale

Risulta positiva al covid, ricoverata al Nuovo Policlinico di Napoli. Si tratta di una 37enne ebolitana, al quinto mese di gravidanza. Proprio perché incinta la donna forse aveva deciso di rinviare il vaccino, ma nei giorni scorsi ha cominciato a registrare i primi sintomi della malattia.

Lamentava febbre e difficoltà respiratorie; si è così recata in ospedale dove è stata sottoposta al tampone che ha dato esito negativo.

Per lei, dopo un primo accesso al nosocomio ebolitano, si è reso necessario il trasferimento a Napoli dove è sotto stretto controllo dei medici. Al momento le sue condizioni non risultano gravi.

In un ospedale napoletano è ricoverata anche la giovane cilentana, anche lei affetta dal covid e incinta. I medici avevano disposto il parto per salvare la vita alla piccola che portava in grembo. Mamma e bimba restano in gravi condizioni (leggi qui).