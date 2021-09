Incidente a Villammare: traffico in tilt

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 19, a ridosso del bivio di Vibonati, a Villammare. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, una Mitsubishi Pagero e una Peugeot.

A bordo due persone del posto: una delle due è andata in ospedale per accertamenti ma per fortuna entrambi non sono hanno riportato gravi ferite.

Notevoli, invece, i danni alle due vetture. I Carabinieri dovranno ricostruire la dinamica del sinistro. A seguito dell’incidente notevoli sono stati i disagi alla circolazione.