Castellabate: bilancio non approvato, diffida del Prefetto e polemiche

CASTELLABATE. Dal Prefetto una lettera di diffida per la mancata approvazione del bilancio. Un atto dovuto che però può addirittura portare allo scioglimento del consiglio comunale qualora entro i termini stabiliti non venga convocato un consiglio comunale che approvi il rendiconto di gestione 2020 e il bilancio di previsione 2021/2021.

Bilancio: domani consiglio comunale

Non è il caso di Castellabate poiché, come ricorda il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, l’assise che dovrà discutere del bilancio è stata già programmata per domani 9 settembre.

«La diffida è semplicemente un atto che da’ al Comune 20 giorni di tempo per adempiere a tale approvazione», spiega il primo cittadino.

Le polemiche

Marco Rizzo, consigliere comunale di minoranza e candidato sindaco, tuttavia, non risparmia accuse: «Questo è l’ultimo atto di una scellerata gestione della cosa pubblica, che rimarca, con l’ultimo anno, la totale inadeguatezza ed incompetenza dell’attuale amministrazione. E’ impensabile che possano riproporsi le stesse persone che hanno portato le casse del comune al collasso, con residui passivi impressionanti».

«Questa è la certificazione di un fallimento amministrativo e gestionale, frutto di una mancata e seria programmazione», conclude Rizzo.

La diffida del Prefetto è stata recapitata a diversi comuni del salernitano (tra cui Salerno) in ritardo con l’approvazione del bilancio.