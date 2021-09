Aquara, telemedicina e diagnosi a distanza: un nuovo servizio per la comunità

AQUARA. Il centro socio-culturale Fioravante Serraino, ex centro lontra, pronto ad ospitare nuovi servizi. Dopo l’inaugurazione delle scorse settimane, infatti, l’amministrazione comunale continua nel progetto per il potenziamento dei servizi territoriali.

Un centro medico con servizi di telemedicina

Il prossimo passo è un centro medico. A tal proposito in questi giorni c’è stato un incontro tra il sindaco Antonio Marino, il vicesindaco Vincenzo Luciano e il Direttore Generale dell’istituto Pascale, Attilio Bianchi.

L’obiettivo è realizzare un “Punto Salute”, ovvero degli ambulatori medici per i medici di base che potrebbero quindi garantire un servizio assistenziale 24 ore su 24.

Ma non solo: il centro ospiterebbe anche un centro di telemedicina collegato proprio all’istituto “Pascale” con possibilità di controlli e visite in remoto per diagnosi a distanza.

Un servizio importante per la comunità di Aquara e per quelle dei centri limitrofi che, come spesso accade per le aree interne, lamentano la carenza di servizi sanitari.