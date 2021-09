Elezioni 2021, pubblicità e spazi elettorali su InfoCilento.it

Sono previste per il prossimo ottobre le elezioni comunali. Coinvolti anche 26 comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana, Qwerty Comunicazione, società editrice di InfoCilento.it, si dichiara disponibile a pubblicare banner pubblicitari e spazi elettorali autogestiti a pagamento di candidati e partiti che vorranno auto-promuoversi su questa testata alle seguenti condizioni.

L’offerta è indirizzata a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta. In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo.

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

SPAZIO AUTOGESTITO

Pubblicazione di un testo redatto dal committente e di lunghezza massima di 5mila battute (spazi compresi). Dovrà essere fornito in formato elettronico ed accompagnato da una foto del committente e dell’eventuale logo del partito o lista di appartenenza.

Il testo sarà preceduto e/o seguito dalla dicitura “messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento”.

Il titolo sarà a discrezione della redazione, fermo restando che lo stesso sarà in ogni modo congruente con il testo.

A pubblicazione avvenuta, il testo sarà presente anche sulle pagine social.

Inoltre, viste le caratteristiche della rete, tale testo pubblicato potrà essere ripreso in automatico da aggregatori di notizie e/o pubblicato su altri siti.

Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando l’Editore e il Direttore Responsabile da ogni eventuale responsabilità. Resta comunque la facoltà discrezionale del Direttore Responsabile di non pubblicare un messaggio propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

BANNER PUBBLICITARIO

I banner pubblicitari, di dimensioni standard, resteranno on line per tutta la durata della campagna elettorale fino alle ore 23:59 del venerdì precedente al giorno del voto, quando verranno rimossi in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni.

Il banner dovrà essere fornito dal committente in formato GIF o JPG.

SPAZIO RADIO – VIDEO

InfoCilento garantisce visibilità attraverso interviste audio/video

CONTATTI

Email: info@infocilento.it

Telefono/Messaggi: 3881406594