Almanacco | 7 Settembre: accadde oggi, santo, proverbio e oroscopo

Almanacco del 7 Settembre 2021

Santi del giorno: San Grato d’Aosta (Vescovo)

Santa Regina di Alise (Vergine e martire)

San Chiaffredo di Saluzzo (Martire)

Etimologia: Regina, nome prettamente cristiano, si è affermato grazie al culto per la Vergine Maria, “Regina del Cielo”. Oggi, è usato anche in senso augurale ed esotico.

Proverbio del giorno:

Di settembre di frutti ce n’è sempre.

Aforisma del giorno:

La moda è qualcosa di barbaro, perché produce un’innovazione senza ragione e un’imitazione senza beneficio. (George Santayana)

Oroscopo:

1927 – Primo televisore elettronico della storia: A due anni dall’invenzione di Baird, che secondo la tesi comune segna l’inizio della televisione, l’inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia.

Sei nato oggi? Si potrebbero scrivere interi romanzi sui nati il 7 settembre e sulla loro illimitata ricerca del successo personale. Dire che essi incontrano degli ostacoli sul loro cammino è un eufemismo: in effetti la strada è generalmente lunga, le difficoltà molteplici e pericolose, ma questi individui determinati non si daranno pace finché non porteranno a termine quello che hanno intrapreso, dovesse essere l’ultima cosa che fanno. Queste persone avrebbero anche più successo se si calmassero un pò, se imparassero a dividere le loro responsabilità con gli altri e a integrarsi bene nel gruppo. Meno saranno coinvolti nella lotta per guadagnare o perdere la supremazia, migliori saranno i loro risultati e, di conseguenza, quelli del gruppo che rappresentano.

Celebrità nate in questo giorno:

1949 – Gloria Gaynor: Nata a Newark, in New Jersey, il vero nome è Gloria Fowles ma come cantante ha dominato il firmamento della disco music con il nome d’arte Gloria Gaynor.

1956 – Sergio Rizzo: Nato a Ivrea (in Piemonte), è giornalista e scrittore, tra le firme più prestigiose del Corriere della Sera.

Scomparsi oggi:

1962 – Karen Blixen: Danese di nascita ma africana nel cuore, nelle sue opere cantò il meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero.