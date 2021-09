Aeroporto di Salerno: “Porteremo 5 milioni di passeggeri”

“Porteremo a Salerno oltre 5 milioni di passeggeri, sarà una rivoluzione”. Lo ha detto il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ieri mattina, nel corso di un incontro pubblico per fare il punto sui lavori in corso per l’ampliamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.

Grazie all’unificazione con Gesac che gestisce Capodichino, lo scalo aeroportuale salernitano arriverà ad accogliere 5 milioni di passeggeri l’anno, forse anche qualcosa di più. “Sarà una rivoluzione, in termini economici e di lavoro, mi auguro – ha detto ancora – che gli imprenditori sappiano cogliere questa grande occasione, investendo sulla città di Salerno”.

Ma dal Movimento 5 Stelle, come spesso accade, rivendicano i meriti per i lavori che porteranno al completamente dell’aeroporto.

“Se la Campania avrà finalmente un secondo aeroporto, una nuova rete aeroportuale, 17,5 milioni di passeggeri entro 5 anni, 500 milioni di investimenti, 8.500 nuovi posti di lavoro per una crescita del Pil di 150 milioni all’anno previsti lo dobbiamo all’incessante lavoro che è stato prodotto presso il ministero dei trasporti dai nostri rappresentanti parlamentari. A dispetto dei ventennali annunci della politica locale e regionale che continuano ancora oggi, siamo riusciti a ottenere che il ministero dell’Economia firmasse la concessione ventennale necessaria a rendere operativo al 100% l’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Una svolta non soltanto per il territorio della provincia di Salerno e le sue aree interne, ma per l’intero Meridione”. A dirlo sono il Consigliere regionale Michele Cammarano e la Senatrice Felicia Gaudiano.