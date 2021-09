Ponte sull’Alento a rischio crollo: appello al Ministro “si intervenga subito”

“Il ponte sul fiume Alento, che è attraversato da un considerevole flusso turistico che si snoda tra il territorio di Casal Velino Marina e quello di Ascea Marina, presenta visibili crepe che lasciano prevedere il suo temibile cedimento strutturale” – queste le parole del Senatore Francesco Castiello.

E’ necessario, quindi un adeguato intervento di risanamento diretto a scongiurare un possibile crollo; anche per l’imponente numero degli autoveicoli che, transitando sul ponte, sottopongono la struttura ad intense sollecitazioni.

Già nella primavera scorsa, il ponte aveva manifestato criticità strutturali. Ora si sono aggravate, destando preoccupazione e apprensione circa la pericolosità della percorrenza.

La crisi strutturale del ponte sul fiume Alento, non rappresenta un caso isolato, ma una delle manifestazioni critiche in cui versa la strada provinciale costiera che da Agropoli raggiunge Palinuro e Marina di Camerota. Da qui la necessità di soluzioni alternative, trattandosi di un’area molto frequentata dai turisti e quindi con maggior afflusso.

Si chiede quindi, al Ministro delle Infrastrutture di intervenire quanto prima, per la sicurezza del traffico e per l’incolumità pubblica, bisogna quindi avviare un procedimento di trasferimento della strada provinciale costiera Agropoli- Marina di Camerota, che versa in pessime condizioni.