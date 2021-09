Cuccaro Vetere: con i fondi del Ministero restyling del patrimonio pubblico

CUCCARO VETERE. Il Comune, retto dal sindaco Aldo Luongo, è impegnato in alcuni progetti di riqualificazione di alcune strutture comunali.

Approvato il progetto per ciò che concerne i lavori di messa in sicurezza di immobili ed aree comunali: l’Ente, infatti, ha avuto in dote le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno a quei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, purché l’esecuzione dei lavori parta entro il 15 settembre.

Verranno impiegati 50.000 euro di cui 38.602,19 euro per l’esecuzione materiale dei lavori, il resto è assegnato al capitolato riguardante le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA.

Approvato anche il progetto definitivo ed esecutivo riguardante il completamento e la ristrutturazione dell’ex convento San Francesco.

In questo caso il contributo a disposizione dell’Ente è di 81.300,81 sempre assegnato dal Ministero dell’Interno. Di questa somma 67.137,13 sono destinati all’esecuzione dei lavori, la restante parte alle spese di carattere tecnico.